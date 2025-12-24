26 Şubat 2024 tarihinde oğlu Cemre Yönet'i kaybeden ve KKTC Trafik Kazaları Mağdurları hareketini başlatan acılı anne Gönül Sağır, dün mahkeme önünde açıklama yaptı ve “Evlatlarımız kara toprakta katilleri nerede?” diye isyan etti.

Alkollü ve trafik kurallarına uymayan sürücüler yüzünden evlatlarını kaybettiklerini belirten Gönül Sağır, oğlunun 285 promil alkollü bir sürücünün sebep olduğu kaza sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti. Kazanın zanlısının kefaletle serbest bırakılarak dışarıda yaşamına devam ettiğini söyleyen Sağır, "Bu durum aileleri çok derinden yaralıyor. Sayın yetkililerden istediğimiz, ölümlü trafik kazalarında tutuklu yargılama yapılmasıdır. Tutuksuz yargılamalar, karşı tarafın ailelerine neler yaşattığını anlamıyor." dedi.

Mahkemeye 2021 yılında trafikte yaşamını yitiren Kenan Kurtdemir'in annesinin de geldiğini belirten Sağır, Sezal Kurtdemir'in de 5 yıl önce oğlunu bir trafik kazasında kaybettiğini söyleyerek, "5 yıldır sorumsuz sürücü kefaletle dışarıda… Benim oğlumun katili, bana göre katil, 23 aydır kefaletle dışarıda… Zanlıların hayatını, okul hayatını, ailesini düşünüyorsunuz ama bizim çocuklarımızın hayatı neden göz önünde bulundurulmuyor? Kenan, Rifat, Cemre, Barış evlenecekti. Onların da okul hayatı vardı, öğrenciliği vardı." diye konuştu.

CEMRE YÖNET OLAYI

Cemre Yönet, 26 Şubat 2024 günü Girne - Tatlısu Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Motosikletiyle Tatlısu yönüne ilerleyen Cemre Yönet, ara yoldan çıkan bir otomobile çarpmış ve yaşamını yitirmişti.

Kaza sırasında 285 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü zanlı, tutuklanmasının ardından mahkeme tarafından teminata bağlanmıştı.