Pınarbaşı'ndaki trafik kazasında 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rifat Gezici'nin hayatını kaybetmesine neden olan 63 yaşındaki İbrahim Tımbıl dün Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılırken, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin aileleri de, duruşma öncesinde mahkeme binası önünde basın açıklaması yaptı.

Eylem sırasında aileler, “adalet istiyoruz” çağrısında bulundu.

Aileler, yıllardır süren davalar, kefaletle serbest kalan zanlılar ve geciken yargı süreçleri nedeniyle kamu vicdanının ağır şekilde yaralandığını vurguladı.

Evlatlarını alkollü, süratli ve sorumsuz sürücüler nedeniyle kaybeden anneler, zanlıların kefaletle serbest dolaşmasının kendilerinde derin bir travma yarattığını anlattı. Anneler, yıllardır süren yargılamalar boyunca mahkemelerin sürekli ertelendiğini, zanlıların eğitim, sağlık ve sosyal hayatlarının gerekçe gösterilerek tutuklanmadığını söyledi.

“Bizim çocuklarımızın da geleceği vardı” diyen aileler, tutuklu yargılama talebini yineledi.