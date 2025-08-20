Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), vakıf geleneğini yaşatmaya devam ederek bu yıl da ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik toplu sünnet organizasyonu gerçekleştirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yönlendirmesiyle yürütülen organizasyonda, toplam 10 çocuk, uzman doktorlar eşliğinde hijyenik koşullarda sünnet edildi.

Sünnet operasyonlarının ardından, geçtiğimiz günlerde Cengiz Topel Hastanesi bahçesinde çocuklar ve ailelerinin katılımıyla bir kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtılırken çeşitli eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi. Kutlama, çeşitli kurum ve gönüllü destekçilerin katkılarıyla organize edildi.

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Latif Abbasoğlu, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, “Toplu sünnet organizasyonları her yıl düzenli olarak yapılıyor. Bu yıl da yine Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yönlendirmesiyle 10 çocuğumuz bu imkândan faydalandı. Cengiz Topel Hastanesi olarak yalnızca sağlık alanında değil, sosyal sorumluluk alanında da bölgemize katkı sunmaya devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı. Abbasoğlu, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi yetkilileri ise, bu tür sosyal projelerin önemine dikkat çekerek, toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine yönelik benzer dayanışma faaliyetlerinin süreceğini vurguladı.