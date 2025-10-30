KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Victor Chimobi Nnamoko hakkında Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Tasarruf’ suçundan da soruşturma başlatıldı.

Ülkede 244 gün izinsiz yaşadığı tespit edilerek tutuklanan ancak ceketinin cebinde uyuşturucu bulunan zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kenan Mulla olguları aktardı. Polis, 28 Ekim 2025 tarihinde saat 23:40 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu Hücrelerinde “KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Etmek” meselesinden dolayı tutuklu bulunan zanlıya arkadaşları tarafından getirilen kıyafetlerde, görevli polisler tarafından yapılan aramada ceketin sağ cebinde 1 adet içerisinde “Hint Keneviri” türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının sözlü beyanında’ geçen hafta cumartesi bir partideydim ve cebimde kalmış’ dediğini aktardı. Polis, zanlı hakkında uyuşturucu suçundan da soruşturma başlatıldığını kaydetti. Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken emareler olduğunu belirten polis, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.