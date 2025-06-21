20.06.2025 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, İskele’de kalmakta olduğu ikametgahın giriş kapısı önünde, kendisine zarar vereceğini düşündüğü gerekçesiyle O.D. (K-55), ikametgahından aldığı bıçak ile eve girmeye çalışan eşi A.D. (E-44)’yi, sağ omuz ile sağ kol kısımlarından yaralamıştır. A.D., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. O.D. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.