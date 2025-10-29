Esentepe’ye kazandırılan yeni futbol sahasının açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Çatalköy–Esentepe Belediyesi’nin öncülüğünde, bölge iş insanları ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla tamamlanan modern futbol sahası, bölge sporuna yeni bir soluk getirdi.

Açılış etkinliği, Düzkaya altyapı minikleri ile Esentepe altyapı miniklerinin dostluk karşılaşmasıyla başladı. Miniklerin renkli mücadelesi, tribünlerden büyük alkış aldı. Günün ilerleyen saatlerinde ise Düzkaya Masterleri ile Esentepe Belediye personeli arasında dostluk maçı oynanarak spor dolu bir gün yaşandı.

Sporun birleştirici gücüyle bölge halkını bir araya getiren bu anlamlı organizasyon, dostluk ve dayanışma mesajlarıyla son buldu.