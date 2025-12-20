Esentepe- Tatlısu ana yolunda dün saat 13.00’te kamyon ile salon aracın yüz yüze çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 13:00 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolunun 16-17 kilometreleri arasında meydana geldi.

33 yaşındaki Azamat Yangıbayev, yönetimindeki UE 822 plakalı beton mikseri pompası kamyon araç ile Tatlısu’ya doğru seyrederken, önünde seyreden ve yolun sağ tarafında bulunan bir işyerine dönüş yapmak için bekleyen araca çarpmamak için sağ şeride geçti ve o esnada karşıdan gelen 43 yaşındaki Marta Walewska yönetimindeki ZH 420 plakalı AUDİ marka salon araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ZH 420 plakalı araç sürücüsü kadın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde beyin kanaması ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kazanın ardından UE 822 plakalı Tüfekçi LTD’e ait kamyonun sürücüsü Azamat Yangıbayev tutuklandı.