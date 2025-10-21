Tufan Erhürman'ın KKTC cumhurbaşkanlığına seçilmesine ilişkin değerlendirmeler Rum basınında geniş şekilde yer almayı sürdürüyor. Fileleftheros gazetesi “İlk Sınav Kıbrıs Sorunuyla İlgili Genişletilmiş Görüşme” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk toplumu liderliğindeki değişimin ve Ersin Tatar’ın yenilgisinin verdiği mesajın olumlu bir gösterge olduğunu ancak sonucun pratikte değerlendirileceğini belirtti.

Önümüzdeki dönemde ve Tufan Erhürman’ın Ankara ziyaretini yapıp Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gelmesinin beklendiğini yazan gazete, Holguin adaya geldiği zaman bir sonraki genişletilmiş görüşmeyle ilgili ayarlamaların yapılacağını ifade etti.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında, Erhürman’ın Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak seçilmesinin yeni bir siyasi gerçeklik teşkil ettiğine işaret ederek, bu durumu, Kıbrıslı Türklerin kararına yönelik saygıyla ve Kıbrıs sorununun üzerinde mutabık kalınan çözüm çerçevesini belirleyen ilkelere istikrarlı bir bağlılıkla ele aldıklarını dile getirdi.

Letimbiotis, Erhürman’ın BM Genel Sekreterinin üstlendiği yeni inisiyatife olumlu ve yapıcı bir şekilde karşılık vermesi aynı zamanda özlü müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı noktadan yeniden başlaması için pratik bir irade göstermesinin esas olduğunu söyledi. Katalizör noktanın, müzakerelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarının belirlediği çerçeve içinde yeniden başlamasına ilişkin samimi siyasi irade gösterilmesi olacağını savunan Letimbiotis, Rum hükümeti açısından gerçek öneme sahip olan şeyin, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili yaklaşan gayri resmi genişletilmiş toplantı çağrısı karşısında yeni Kıbrıs Türk liderinin tavrı ve Türkiye’nin tercih edeceği tez olduğunu kaydetti.

Letimbiotis, Ankara’nın "iki devlet" tezinin, BM kararları ile uluslararası toplumun desteklediği "siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon"a ilişkin çözüm çerçevesinde net bir sapma teşkil ettiğini de iddia etti. BM ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının yanısıra “Kıbrıs Cumhuriyeti"nin üyesi olduğu AB ilke, değer ve mevzuatına dayanan, üzerinde mutabık kalınmış bir çözüm çerçevesi bulunduğuna işaret eden Letimbiotis, tezlerinin net ve istikrarlı olduğunu dile getirdi.

Sözcü Konstantinos Letimbiotis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili ilan ettiği yaklaşan gayri resmi genişletilmiş görüşmenin, sürecin yeniden başlaması açısından kritik bir fırsat teşkil ettiğini de kaydetti. Letimbiotis, Rum tarafının bu görüşmede her zamanki yapıcı tutumla ve BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği siyasi eşitliğe sahip iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleştirme hedefiyle hazır bulunacaklarını dile getirdi.

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in tutumunu ise “tüm Kıbrıslıların insan hakları ve temel özgürlüklerini rehabilite edecek, aynı zamanda Kıbrıs’ın bağımlılıklardan ve garantilerden uzak bir şekilde normal bir Avrupa devleti olarak faaliyet göstermesine olanak sağlayacak uluslararası meşruiyet ilkeleri ve AB değerleri temelindeki bir çözüme ilişkin hazır olma, tutarlılık ve siyasi irade olarak” şeklinde özetledi.

- - Kombos: “Hedef özlü müzakereler”

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise Lüksemburg’daki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin Kıbrıslı Türklerin yeni lideri Tufan Erhürman’la aktif bir şekilde görüşme konusundaki taahhüdünü teyit etti.

KKTC’de bir oylama yapıldığını ve Kıbrıslı Türklerin yeni lideriyle aktif şekilde etkileşimde bulunmaya kararlı olduklarını dile getiren Kombos, hedeflerinin her zaman BM Güvenlik Konseyi çerçevesi ile AB ilke, değerleri ve mevzuatı uyarınca özlü müzakerelere ilerlemek olduğunu dile getirdi.

Bunun gerçekleşmesi için Türkiye tarafından politika değişikliği olması gerektiğini ifade eden Kombos, Avrupa Birliği'nin Türkiye’ye birçok seçenek sunduğunu ve şu an Türkiye’nin doğru tercihi yapmasının zamanının geldiğini öne sürdü.

- -Yerapetridis

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ise Tufan Erhürman’ın KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesini, adanın BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurul kararları temelinde yeniden birleşmesine ilişkin bir umut ve beklenti faslı olarak nitelendirdi.

Yerapetridis, yeniden birleşmenin Avrupa ailesi içerisinde Kıbrıslı Türklerin ve Rumların barış ve refahını garantiye alacağını da savundu.

Yunanistan’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili yapılacak gayri resmi genişletilmiş görüşmede ortaklaşa bir iş birliği gerçekleşmesini umduğunu da dile getiren Yerapetridis, Kıbrıs’ın da evrensel bir bileşim mesajı vermesi gerektiğini çünkü bölünmelerin modern ve çalkantılı bir sahnede yeri olmadığını sözlerine ekledi.

-"Son değil başlangıç"

Politis gazetesi ise haberi “Bilinmezlerle Sahne Değişikliği- Erhürman’ın Zaferi- Gelişmeler Olması Halinde Dikkate Alınacak Çok Mesele Var- Yeni Bir Sahne Ama Hala Gidilecek Yol Var- Tufan Erhürman’ın Seçilmesi Son Değil Başlangıç- Erhürman Başkanlık Seçimlerini Kazandı Ama Şu An Ankara’yı İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonla İlgili İkna Etmesi ve Rum Kesiminde Karşılık Bulması Gerekiyor- Erhürman’ın Zaferi Olguları Değiştiriyor” başlıklarıyla aktardı.

Tufan Erhürman’ın Kıbrıslı Türk liderliğine seçilmesinin KKTC’deki siyasi sahneyi değiştirdiğini ve Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına dair umutları canlandırdığını yazan gazete, Rum kesiminin Kasım ayı içerisinde yapılması beklenen genişletilmiş görüşme için BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gelmesini beklediğini kaydetti.

Holguin’in Kıbrıs sorunuyla ilgili yapılacak bir sonraki beş taraflı görüşmenin detaylarını ayarlamak için önümüzdeki günlerde adaya gelmesinin beklendiğini yazan gazete, Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniyu’nun gazeteye açıklamalarına yer verdi.

- -Andoniyu

Rum kesiminin yeni genişletilmiş görüşmeyle ilgili tarih belirlemesi için Holguin’i beklediğini söyleyen Andoniyu, pratik olarak sürecin haftalar içinde ilerlemesini beklediklerini söyledi.

Andoniyu, bu çerçevede yeni inisiyatifler üstlenmeye niyetli Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in KKTC’de ılımlı bir liderin seçilmesinin meydana getirdiği olumlu ortamı değerlendirmeyi arzu ettiğini sözlerine ekledi.

- -Partilerin mesajı

Rum siyasi partileri de yaptıkları açıklamalarla, Erhürman’ın cumhurbaşkanlığına seçilmesini değerlendirirken, AKEL, Erhürman’ın seçilmesini Kıbrıs sorunuyla ilgili bir umut ve perspektif penceresi olarak nitelendirdi.

DİSİ de Kıbrıslı Türklerin bölücü iki devlet politikasına sırt çevirdiğini öne sürdüğü açıklamasında, Erhürman’ın seçilmesinin Kıbrıs sorunuyla ilgili çözüm çabalarının yeniden başlaması açısından fırsat teşkil ettiğini ifade etti.

DİKO ise Ersin Tatar’ın liderlikten uzaklaştırılmasının olumlu bir gelişme olduğunu ancak Ankara’nın politikayı belirlemeye devam ettiğini ve uluslararası baskının da buraya doğru yöneltilmesi gerektiğini öne sürdü. “Volt Kıbrıs” da açıklamasında seçim sonucunu barış ve demokrasi lehinde tarihi bir tercih olarak nitelendirdi.

Politis haberinde Ekologlar Hareketi ve EDEK’in çekinceleri olduğunu yazarken, Alithia ise ELAM ve EDEK dışındaki siyasi partilerin Erhürman’ın seçilmesini müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin bir fırsat olarak gördüğünü ekledi.

Konuyla ilgili haberler Alithia’da “Çözüme İlişkin Umut Canlanıyor- Erhürman’ın Seçilmesi Kıbrıs Sorununu Yeniden Raylara Oturtuyor- Yerapetridis: Yeniden Birleşme İçin Yeni Bir İyimserlik Faslı”; Haravgi’de “Kombos: Yeni Kıbrıs Türk Lideriyle Aktif Diyaloğa Kararlıyız- AKEL: Yeni Kıbrıs Türk Liderinin Seçilmesi Kıbrıs Sorunu Açısından Umut Penceresi- DİSİ, DİKO ve Volt için Olumlu, EDEK Açısından Olumsuz Gelişme- Yerapetridis: Yeniden Birleşme İçin Yeni Umutlar” başlıklarıyla yer buldu.