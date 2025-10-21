İtfaiyenin yangının söndürülmesi için geç saatlere kadar mücadele ettiğini ve yangın esnasında caddenin polis tarafından trafiğe kapatıldığını yazan Haravgi gazetesi, binanın ve yandaki apartmanın da önlem amacıyla boşaltıldığını belirtti.

- Yanıcı sıvı içen şahıs hastaneye kaldırıldı

Gazete başka bir haberinde ise yanıcı veya kimyasal sıvı içen bir şahsın dün Baf Hastanesine kaldırıldığını, durumunun ise ciddi fakat istikrarlı olduğunu yazdı.

Haberde hastanede tedavi gören şahsın durumunun değerlendirme altında olduğu kaydedildi.