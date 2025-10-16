Günaydın Haber Kıbrıs programına konuk olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda KKTC hükümeti ile sorun yaşayacağını, önceki gün mecliste alınan "İki devletli çözüm" kararına bağlı olarak federasyon görüşmeye yetkisi olmayacağını, gerekirse Erhürman'ın görüşmecilik yetkisini alacaklarını söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi'nin kuruluş manifestosunda iki devletli çözümün yer aldığını belirten Arıklı, federasyon modelini "Kıbrıs Türkü'ne mezardır" diyerek yola çıktıklarını ifade etti.

Arıklı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı meclisteki tartışmadan kaçmakla eleştirdi. Mecliste daha uzun süren ve konuların daha çok tartışıldığı bir ortam beklediklerini ancak Erhürman'ın bir buçuk saatlik bir konuşma yapıp gittiğini söyledi. Arıklı, "Bekledik ki Tufan Hoca konuşacak. Arkasında da biz ona sorular soracağız, o bize sorular soracak. Ama konuşmasını yaptı, şovunu yaptı, çekti gitti" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın seçilmesi durumunda hükümet ile cumhurbaşkanı arasında bir çatışma yaşanacağını belirten Arıklı, cumhurbaşkanına görüşmecilik yetkisini meclisin verdiğini ve gerekirse bu yetkiyi geri alabileceklerini söyledi. Arıklı, Türkiye'nin "federasyon defterini kapattık" yönündeki net tavrına rağmen Erhürman'ın ne yapacağı sorusunu defalarca sorduğunu ancak yanıt alamadığını belirtti.

"FARKI KAPATTIK VE 1-2 PUAN ÖNE GEÇTİK"

Seçim anketleri ve saha çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Arıklı, kampanya başında Tufan Erhürman'ın 7 puan önde olduğunu ancak şu an farkı kapatarak 1-2 puan öne geçtiklerini iddia etti. Kendi yaptırdıkları anketlerin ve meydanlardaki havanın bunu gösterdiğini belirten Arıklı, seçimin ilk turda ve 1-2 puan farkla biteceğini öngördüğünü söyledi.

Arıklı UBP tabanının son birkaç güne kadar sesini duyurmaya çalışsa da seçim günü sandığa giderek kendi partisine sadık bir şekilde oy kullandığını ve bu seçimde de aynısının olacağını ifade etti.