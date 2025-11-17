Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Ankara dönüşü yaptığı açıklamada, Rum Liderle görüşeceğini belirtmesi üzerine şimdi de Rum Lider’den konuyla ilişkin açıklama geldi

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Tufan Erhürman ile yapacağı görüşmeye ilişkin olarak, özellikle Kıbrıs sorununda bundan sonra nasıl ilerlenileceği konusunda “birçok şeyin netleşeceği” değerlendirmesinde bulundu.

Hristodulidis, Birleşmiş Milletler’in toplantıya ilişkin ayrıntıları bugün açıklayacağını söyledi.

Bir törende gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk liderin Türkiye ziyaretindeki açıklamalarının sorulması üzerine, Hristodulidis “söylenenleri çok dikkatli bir şekilde dinlediğini” ifade etti ancak böyle bir konunun kamuoyu önünde yapılan açıklamalar üzerinden tüketilemeyeceğini vurguladı.

“Yeni Kıbrıslı Türk liderin ifadelerini, aynı zamanda Türkiye’deki son görüşmeleri sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını çok dikkatli bir şekilde dinledim. Anlayacağınız üzere Kıbrıs meselesi ulusal bir konudur, ülkemiz için en önemli meseledir. (Sözde) işgalin sona ermesi ve yeniden birleşme için verdiğimiz büyük çaba, kamuoyuna yapılan açıklamalarla sınırlı kalamaz ve bunlarla şekillenemez,” dedi.

Bugün BM’nin kendisi ile Kıbrıslı Türk lider arasındaki ilk görüşmeye ilişkin açıklama yapacağını ifade eden Hristodulidis, “Bu ilk görüşmeyi son derece önemli görüyorum çünkü yapılacak görüşme çerçevesinde birçok şeyin netleşeceğine, özellikle de 2017 yazında kesilen müzakerelerin, üzerinde mutabık kalınan çerçeve temelinde yeniden başlaması hedefiyle nasıl ilerleyeceğimize dair hususların açığa çıkacağına inanıyorum,” dedi.

Bu nedenle, konunun ciddiyeti ve sorumluluğu gereği olarak söylenenleri kamuoyunda yorumlamayacağını ifade eden Hristodulidis, “Yorum yapabileceğim çok sayıda ifade var. Ancak ben özüne odaklanıyorum, gerçekleşecek olan görüşmeye odaklanıyorum ve orada birçok şeyin netleşeceğine inanıyorum,” dedi.

Erhürman’ın müzakerelere dönüş için ortaya koyduğu şartlarla ilgili soruya ise Hristodulidis, “Tüm konularla ilgili cevaplarım var ancak konuyu ciddiyetle ele aldığımızı göstermek adına kamuoyu önünde bir müzakere yürütmeyeceğim,” dedi.

Hristodulidis, Kıbrıslı Türk lider ve Türkiye’nin gerçekten üzerinde mutabık kalınan çerçeve temelinde çözüm istiyorsa ilerleme olacağını, aksi takdirde gelişmelerin olumlu olmayacağını söyledi.