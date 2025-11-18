Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 19 Ekim’de yapıldığını, 24 Ekim’de görevi devraldığını hatırlatarak, göreve başlamasının ardından bir aya yakın yoğun bir dönemi geride bıraktıklarını belirtti ve “Bizleri daha da yoğun bir dönem bekliyor.” dedi.

-“Çözüm atmosferini bir an önce yaratma yükümlülüğü altındayız…”

Cumhurbaşkanı Erhürman, perşembe günü Kıbrıs Rum Lider Nikos Hristodulidis ile ilk görüşmesini yapacağını belirterek, “2017 Crans Montana’dan bu yana çok sınırlı sayıda ve çok sınırlı konuda temas var. Bu arada Kıbrıs sorunu ekseninde, Kıbrıs çevresinde ve bölgede pek çok olumsuzluk yaşandı. Çözüm atmosferini bir an önce yaratma yükümlülüğü altındayız.” dedi.

Kıbrıslı Türklerin dünyayla kurduğu iletişimin yeniden tanzim edilmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Erişebildiğimiz tüm kesimlerle temas kurma, halkımızın çözüm ve dünyayla buluşma iradesini ve adadaki gerçekleri herkese anlatma mecburiyetimiz var.” ifadelerini kullandı.

- KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler…

Erhürman, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere ilişkin, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağları çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımak, ülkemizi, halkımızı Türkiye kamuoyunda daha bilinir, daha tanınır, daha anlaşılır kılmak, Ankara’da ve Kıbrıs’ta yaptığım konuşmalarda da söylediğim gibi, bu dönemde en önemli çalışma alanlarımızdan biri olacak.” değerlendiresinde bulundu.

Erhürman, içeride ise, kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durmasını, kurumlarıyla yeniden gurur duymasını, kamu yönetiminde liyakati ve hukukun üstünlüğünü sağlamak, özgürlükleri ve yurttaşların eşit haklarını korumak için doğrudan ve dolaylı katkı koymanın da en önemli görevler arasında yer aldığını söyledi.

- “Önümüzde zorlu bir süreç var… Takdir gibi, öneri de, eleştiri de olacak elbette”

Erhürman, dışarıdan görünmeyen çeşitli konulardaki yoğun hazırlıklar dahil, tüm alanlarda eş zamanlı olarak çalışmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Önümüzde zorlu bir sürecin olduğunu ve herhangi bir alanda çok kısa bir süre içerisinde sonuca ulaşamayacağımızı biliyoruz. Takdir gibi, öneri de, eleştiri de olacak elbette. Bu halkın en önemli hasletlerinden biri, düşünce özgürlüğü ve hoşgörünün karakterimizin bir parçası haline gelmiş olmasıdır. Neyin takdir edildiğini, neyin önerildiğini, neyin eleştirildiğini bilmek katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı için son derece önemlidir.”

Erhürman açıklamasında devamla şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce de söyledim: ‘Bu memleketten bir şey olmaz’, ‘bu memlekette hiçbir şey değişmez’, ‘biz bir şey yapamayız’ cümleleri lügatimizde yok. Kıbrıs Türk halkı bu adada ve bölgedeki öznelerden biri. Önümüzde bir satranç tahtası var artık ve doğru stratejiyi hep birlikte belirleyecek, uygulayacağız. En önemlisi şu: Soğukkanlı, sabırlı ve kararlıyız. Sorunların ne kadar birikmiş, ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. O nedenle çok çalışmak düşüyor her birimize. Ve her zamanki gibi, çocuklarımız, gençlerimiz için, halkımız için, hep birlikte, çok çalışacağız.”