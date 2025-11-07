Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü tarafından düzenlenen Baflı’ların Dayanışma Gecesi, geniş katılımla gerçekleştirilirken geceden renkli görüntüler geriye kaldı.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok başta olmak üzere birçok konuk katılarak kulübe destek verdi.

Gecede kulüp camiası bir araya gelirken, dayanışma ruhu ve Baf kültürünün yaşatılması adına önemli bir buluşma gerçekleşti. Baf Ülkü Yurdu yönetimi, etkinliğe katılarak destek sağlayan tüm Baflılara teşekkür etti.