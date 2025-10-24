ıbrıs Vakıflar İdaresi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Merkezi Cezaevi’ne, ortam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak klimalar bağışladı. Yapılan bağış ile cezaevinde görev yapan personelin ve mahkûmların yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflendi.

Kurum yetkilileri, gerçekleştirilen bağışın yalnızca fiziksel bir destek değil, aynı zamanda insani duyarlılığı yansıtan bir dayanışma örneği olduğunu ifade etti. Cezaevi gibi kapalı alanlarda iklimlendirme sistemlerinin önemine dikkat çekilerek, bu tür desteklerin sürekliliğinin toplumsal faydayı artırdığı vurgulandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, daha önce de özel günlerde gerçekleştirdiği ziyaretlerle cezaevi personeli ve mahkûmların yanında olmuş; moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmuştu. Kurum, vakıf kültürünün temelinde yer alan yardımlaşma ve paylaşma ilkeleri doğrultusunda, ihtiyaç duyulan her alanda sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

“Vakıf ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz…”