Aksa Süper Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi’nde yönetim deneyimli teknik direktör Eralp Şerifoğlu’yla sportif direktörlük konusunda anlaştı.

Yapılan anlaşmayla ilgili Yeniboğaziçi Kulübü’nden şu paylaşım yapıldı:

Geçmişte hem kulübümüzde hem de Kıbrıs Türk futbolunda büyük başarılara imza atan Eralp Şerifoğlu ile sportif direktörlük konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Eralp Şerifoğlu kulübümüzde tepeden tırnağa bir köprü görevi görmenin yanı sıra hangi ligde ve hangi yaş kategorisinde olursa olsun öz kaynaklarımızdan yetişen sporcularımıza gerek aidiyet duygularını gerekse forma aşkını 35 yıllık futbol adamlığı ve eğitimci geçmişi ile aktaracak.

Hocamız kulüp içindeki sporcu ilişkileri gelişimleri ve tüm yaş kategorilerindeki organizasyonlarda fikir veren danışılan olup, genç sporcularımıza ışık olacaktır.

Amacımız tüm yaş kategorilerinde eğitimini tamamlayıp hem sportif hem de disiplinli bir şekilde A takım ve ülke sporuna yeni ve saygılı futbolcular yetiştirmektir.

Hem kendisine hem de kulübümüze hayırlı olmasını dileriz.