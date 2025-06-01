Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu girişimleri ve katkıları ile Türkiye Triatlon Federasyonu 2025 Triatlon Şampiyonası’na katılan Ares Spor Kulübü triatleti Enis Alçıcı, şampiyonanın ikinci ayağı olan Ordu’da zirvenin sahibi oldu.

Türkiye Triatlon Şampiyonası ilk etap yarışında Antalya Serik’te Sprint mesafede genel klasman birincisi olan Enis Alçıcı, bugün ikinci etabı gerçekleşen Ordu Triatlonu’nda olimpik mesafede de genel klasman birinciliğini kazandı.

Ordu’da 1.5 kilometre yüzen ardından 40 kilometre bisiklet süren ve ardından 10 kilometre koşarak finişe en hızlı şekilde ulaşan Enis, bir kez daha genel klasman birinciliğini elde etti.

Ordu’daki yarışı birinci bitiren Enis, zorlu parkuru 2 saat 6 dakikada tamamladı. Yarışın ikincisi ise Mikhail Venediktov 2 saat 7 dakika 48 saniyede finişe ulaştı. Arif Onur Saka 2 saat 10 dakika 31 saniye ile yarışı üçüncü tamamlayan sporcu oldu.

Yarış sonrası sporculara ödülleri takdim edildi.