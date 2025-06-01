Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası, Antalya’da 24 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. Başarılı Kıbrıslı Türk tenisçi Bekir Devran Esendağlı turnuvayı şampiyon olarak tamamladı ve beşinci kez Türkiye Milli Takımı’nda yer alma başarısı gösterdi. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu elde edilen başarı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Seninle ne kadar gurur duysak az aslan parçam. Seni, antrenörün Mustafa Ülker'i ve aileni yürekten kutlarım” ifadelerini kullandı.