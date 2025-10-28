Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, törene Bakan Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit’in de hazır bulunduğu etkinlikte, özel gereksinimli gençler ve eğitmenleri tarafından hazırlanan şiir, müzik ve dans gösterileri izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, “Özel gereksinimli bireylerimizin bu anlamlı günde sergiledikleri performanslar, hem Cumhuriyetimizin ruhunu hem de dayanışma ve sevgi bağlarımızı yürekten hissettirdi. Onların azmi ve yeteneği hepimize ilham veriyor.” dedi.

Hasipoğlu, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen eğitmenlere, Sosyal Hizmetler Dairesi personeline ve özveriyle hazırlık yapan özel gereksinimli gençlere teşekkür etti.