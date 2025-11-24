Haravgi’nin haberine göre Energean CEO’su Mathio Riga Rum yönetiminin siyasi karar alması halinde, gerekli izinlerin verilmesinden itibaren 350-400 milyon dolar maliyetli doğal gaz boru hattı inşasını 12 ay içerisinde tamamlayabileceklerini söyledi.

Boru hattının Karish ve Karish North yataklarındaki mevcut doğal gaz üretimine dayanacağını ve Rum yönetiminin finanse etmesine gerek olmadığını da belirten Riga, bu projenin uygulanabilmesinin tek şartının doğal gaz piyasasının Güney Kıbrıs’a açılması yönündeki siyasi karar olduğunu belirtti.

Aynı gazeteye göre Rum Doğal Gaz Altyapı Şirketi (ETİFA) Başkanı Yorgos Asikalis “Promithea” isimli sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden gaz haline getirecek yüzer tesisin (SFRU) gerekli parçaların montaj tarihinin kasım sonu-aralık başına ötelendiğini açıkladı.

Promithea’ndaki montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından inceleme (gap analysis) yapılması gerekeceğini kaydeden Asikalis aralık ayı başlarına kadar, doğal gaz terminali zamanında tamamlanırsa Vasiliko’ya veya başka bir Avrupa terminaline götürülmeye hazır olacağı kanaatini dile getirdi.