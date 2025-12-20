Güney Kıbrıs’ta geçen ekim ayında cinayete kurban giden Stavros Dimosthenus’un yakın çalışma arkadaşı ve tanınmış yabancı uyruklu iş adamına kısa bir süre içerisinde ikinci kez saldırıda bulunuldu.

İş adamı ve ailesine ait 4 aracın kısa süre önce kundaklanmasının ardından

bu kez iş adamına ait olan Yermasoya’daki içki satış mağazası da önceki sabaha karşı kundaklandı. Dükkânın girişinin ateşe verildiği ve itfaiye tarafından büyümeden söndürülen yangın sonucunda dükkânda maddi hasar meydana geldiği, polisin olayı araştırdığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rus işadamının isminin Dimitri Punin olduğunu yazdı.