Aksu yazılı açıklamasında, önce Genel Sekreter, ardından Mali Sekreter olarak görev yaptığını belirterek, sendika üyelerinin hak ve onurunu korumak için mücadele ettiklerini kaydetti. Başkanlık için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aday olduğunu açıklayan Aksu, “Sendikamızın yönetimine, amaç ve hedeflerimize ulaşabilmek için bir ekip olarak aday olduk. Siz değerli üyelerimizin ve kamuoyunun desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamasında öncelikli hedeflerini de sıralayan Aksu, “geçici memurlar” konusunda yürüttükleri yasa çalışmalarına dikkat çekti ve “Kişisel çıkarlar için değil, hakkın, emeğin ve adaletin sendikal gücüyle korunması için yola çıktık. Birlikte, daha güçlü, daha katılımcı ve daha saygın bir sendika inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz” dedi.