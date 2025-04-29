Alithia gazetesi: “Kablo Maliyeti Fırlıyor – NEXANS Gecikme İçin Tazminat İsteyebilir” başlıkları altında verdiği haberinde, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında deniz dibinden elektrik kablosu döşenmesi projesinde “Türkiye yüzünden” yaşanan gecikmenin, proje maliyetini daha da arttırabileceğini yazdı.

Gazete, “energygame.gr” isimli internet sitesine dayandırdığı haberinde, Yunanistan’daki elektrik şirketi “ADMİE” ile Fransız şirket Nexans arasındaki sözleşmede, yaşanabilecek gecikmelere, ödemelere ve olası bir proje iptaline ilişkin net ifadelerin olmadığını belirtti.

Deniz altı kablosunun inşası, yerleştirilmesi ve bakımı için öngörülen 1 milyar 400 milyon euro’luk tutarın, yüklenici firma ve Yunan hükümeti için önemli konulardan biri olduğunu belirten gazete, Nexans şirketine bağlı olmayan gecikmeler yaşanması durumunda ise şirketin tazminat hakkı bulunduğunu vurguladı.

İlk sözleşmenin; elektrik kablosunun üretim, yerleştirme ve denenmesi aşamalarının 31 Aralık 2029 tarihine kadar tamamlanmasını öngördüğünü ve projenin maliyetinin, ilerleme kaydedildikçe ödeneceğini aktaran gazete, projenin ilerlemesi için ADMİE’nin “First Notice to Proceed”, yani "ilk ilerleme emri” vermesi gerektiğini vurguladı.

Gazete, söz konusu emrin verilebilmesi için ise, projenin tamamının finansmanının sağlandığının garanti edilmesi ve depozitonun ödenmesi gerektiğini ancak bugüne kadar böyle bir şeyin gerçekleşmediğini belirterek, kablo üretimine başlanması için nihai emrin verilmesi gereken tarihin üzerinden ise neredeyse bir yıl geçtiğini savundu.

Haberde, Nexans’ın tazminat hakkının bulunduğu belirtilmesine karşın bu konuda herhangi bir ayrıntıya ise yer verilmedi.