Son dakika haberi! Komşu Yunanistan’ın turistik Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik yaşanıyor.



Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen sekiz deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen depremler bugün de sürüyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.22’de merkez üssü Ege Denizi’ndeki Aniye Adası olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

24 SAATTE 30'DAN FAZLA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bugün 15.55'e kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi.



Bunlardan 4 ila 4,8 arasında, toplam 8 deprem kayıtlara geçti.

Son olarak merkez üssü Ege Denizi olan saat 20.41'de 4,5 ve saat 20.45'te 4,4 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Depremin yaşandığı yer Bodrum'a 171 kilometre uzaklıkta yer alıyor

SANTORİNİ'DE ETKİNLİKLER İPTAL, OKULLAR TATİL

Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.

Santorini Adası Belediyesi Meclisi’nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde adada artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınmasına karar verildi.



Bu kapsamda, adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantı iptal edildi.



Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Naci Görür, Ege kıyılarındaki bölgeye yakın noktada bulunan vatandaşları uyardı

EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ NE KADAR ETKİLER?



Depremlerin yaşandığı bölgenin Türkiye’ye yakın olması, bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye’yi ne kadar etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.



Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.



Görür, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan sismik hareketlilik 2012'de yaşanan hareketliliğe benzetiliyor

OKAN TÜYSÜZ: 2 GÜNDE 250'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLDU



NTV yayınına katılan Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz, bölgede son iki günde 250’nin üzerinde deprem olduğunu, bunların 26 tanesinin 3.5 ve üzerinde olduğunu söyledi.



Art arda gelen depremlerin bir 'deprem fırtınası' olduğunu belirten Tüysüz, "2011-2012 yılları arasında aşağı yukarı 14 ay süren deprem fırtınaları yaşanmıştı. Hem volkanların harekete geçmesi hem de fayların kesişmesiyle yaşanıyor bunlar. Faylar ilgili olduğu kabul ediliyor bu etkinliğin. Bu haftalarca, bazen aylarca hatta yıllarca sürebilir. 6’ya kadar uzanan depremleri oluştururlar ancak 7 ve üzeri gibi yıkıcı depremleri oluşturmazlar." dedi.