Dünyanın en yalnız gorillerinden biri, 41'inci Noel'ini bir alışveriş merkezinin içindeki küçük bir beton kafeste sıkışmış olarak geçirmeye hazırlanıyor.

Bua Noi, Tayland'dahayatının çoğunu parmaklıklar ardında, alışveriş yapanların yanından geçerken bakışları altında geçirdi. Bua Noi, onlarca yıldır bu tartışmalı hayvanat bahçesinde tutulduktan sonra bir Noel'i daha parmaklıklar ardında geçirmeye hazırlanıyor.

Goril, bir süpermarketin üzerinde bulunan ve çokça eleştirilen Pata Hayvanat Bahçesi'nde onlarca yıldır kafeste tutuluyor. The Sun'ın haberine göre Bua Noi bu Noel'de de, tüm insanlar ailelerinin yanına döndüğünde, Bua paslanmış kafesinde tek başına kilitli kalacak.

YAŞAYAN EN ÜNLÜ GORİL

Bua Noi'den gelen son görüntülerde yalnız gorilin yine gözle görülür şekilde depresif göründüğü ve eski kafesinin parmaklıklarından dışarı baktığı görülüyor.

Basına yıllardır yansımaya devam eden görüntüler Bua'yı, onu serbest bırakmayı amaçlayan düzinelerce kampanyanın merkezinde yer alan ve yaşayan en ünlü gorillerden biri haline getirdi.