ABD'nin Kuzey Carolina açıklarında, Atlantik Okyanusu'nun ortasında yer alan Frying Pan Tower, "dünyanın en tehlikeli oteli" olarak biliniyor. Köpekbalıklarıyla çevrili sular ve kasırga hattının tam ortasındaki bu yapı, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor...

Kuzey Carolina kıyısından yaklaşık 50 kilometre (32 mil) uzakta bulunan Frying Pan Tower, aslında 1960'larda inşa edilen eski bir ABD Sahil Güvenlik deniz feneri. 2000'li yılların başında devre dışı bırakılan bu yapı, 2012 yılında yaklaşık 60 bin sterline (yaklaşık 3.3 milyon TL) özel bir girişimciye satıldı.

Yalnızca helikopterle ulaşılabilen bu otele gidiş dönüş ulaşımın maliyeti 2 bin sterlin (yaklaşık 110 bin TL) civarında. Hafta sonu konaklama ücreti de 460 sterlinden (yaklaşık 26 bin TL) başlıyor.

KÖPEKBALIKLARIYLA DİP DİBE TATİL

Frying Pan Tower'ı 'tehlikeli' yapan şeylerden biri de çevresindeki köpekbalığı sürüleri. Ziyaretçiler, güvenlik önlemleri altında özel bir sistemle deniz seviyesine inerek köpekbalıklarını besleme etkinliğine katılabiliyor.

Bu deneyim tamamen isteğe bağlı; katılanlar 'risk kendilerine ait olmak üzere' derin sulara iniyor.

Ama macera bununla bitmiyor. Kule, aynı zamanda Atlantik kasırga hattı üzerinde yer alıyor. Yıllar boyunca sayısız fırtınaya göğüs geren yapı, 2016'da Architectural Digest dergisinin dikkatini çekmiş ve "Bu, dünyanın en tehlikeli oteli olabilir mi?" sorusuna konu olmuştu.