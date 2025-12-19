KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Ugochukwu Ani dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının 17 Aralık 2025 tarihinde saat 14:35'de Güney Kıbrıs’a geçmek maksadı ile Lokmacı sınır kapısında Muhaceret Polislerine pasaportunu ibraz etmesine müteakip yapılan muhaceret kontrolünde 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren toplamda 1453 gündür yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını belirterek, 1 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.