

20 Ekim 2025 tarihinde Dipkarpaz’da A.M. (E-63)’ye ait ikametgahta yapılan polis aramasında, dondurulmuş halde iki ova tavşanı, bir keklik ve bir turaç ele geçirildi.

Yapılan incelemede, A.M.’nin büyük av mevsiminin bitiminden itibaren 90 gün geçmesine rağmen bu hayvanları tüketmeyerek yasa dışı şekilde bulundurduğu tespit edildi.

Şahsa 4 asgari ücret tutarında idari para cezası kesilirken, soruşturma sürüyor.