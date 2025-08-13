Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024-2025 üretim sezonunda ödeme alamayan veya eksik ödeme alan Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale vb.), Yem Bitkileri (Fiğ, Fiğ-Tahıl, Arpa Hasıllık, Mısır, Yonca vb.), Nadas, Narenciye, Zeytin, Harnup, Badem, Antep Fıstığı, Meyve Ağaçları, Tropik Meyveler, Yemeklik Tane Baklagiller, Yağlık Bitkiler, Sebze, Sera ve İlkbahar Patates beyanları karşılığında, “Temiz alanlara karşılık” toplam 1798 üreticiye doğrudan gelir desteği ödemelerinin gerçekleştiği ifade edildi.

Ödemeler kapsamında; toplam 44.214.033,56 TL’lik tutarın bankalara yatırıldığı duyurulan açıklamada, üreticilerin, hakkedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekleri kaydedildi.