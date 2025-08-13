Yenilenen Lapta Sağlık Merkezi törenle açıldı.

Mevcut binası tamir edilirken ek bina da yapılan, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla yaklaşık bir yılda tamamlanan Lapta Sağlık Merkezi’nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, hekimler, sağlık çalışanları ve bölge halkı katıldı.

Törende sırasıyla Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Başbakan Üstel ve Cumhurbaşkanı Tatar konuşma yaptı.

-Dinçyürek

Açılışta ilk sözü alan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lapta Sağlık Merkezi’nin halkın daha erişilebilir, nitelikli ve çağdaş sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlayacağını kaydederek, “Bu merkez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü iş birliği, ortak vizyonu ve sarsılmaz kardeşlik bağlarıyla neleri birlikte başarabileceğinin en somut göstergelerinden biridir” dedi.

Artan nüfus yoğunluğuna yanıt verecek şekilde planlanan merkezin hekim kadrosunun güçlendirildiğini, kapasitesinin artırıldığını, modern donanımlarla desteklendiğini kaydeden Dinçyürek, 18 odadan oluşan sağlık merkezi hakkında detaylı bilgi verdi.

Mevcut binanın 344 metrekaresinin tamir edildiğini, buna ek 196 metrekare daha bina yapıldığını aktaran Sağlık Bakanı Dinçyürek, inşaatın bedelinin 32 milyon 500 bin TL olduğunu da söyledi.

Dinçyürek, Lapta Sağlık Merkezi’nin iç donanım ve mefruşatı dahil tüm masraflarının Sağlık Bakanlığı Sağlık Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanlarıyla karşılandığını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’in liderliği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ile ada genelinde kapsamlı sağlık yatırımlarını eş zamanlı olarak hizmete koymaya başladıklarını vurgulayan Dinçyürek, Değirmenlik Sağlık Merkezi’ni de 18 Ağustos’ta benzer bir törenle açmayı hedeflediklerini belirtti.

Sağlıktaki diğer yatırım projelerine de değinen Hakan Dinçyürek, tüm bunların istikrarlı bir hükümetin kararlı çalışmalarının ürünü olduğunu vurguladı.

-Başçeri

Törende söz alan TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Lapta’da sağlık alanında yeni bir sayfa açıldığını kaydederek, burada neredeyse yeni bir sağlık merkez yaratıldığını söyledi.

İnşaatın bir yıl olmadan tamamlandığını da belirten Ali Murat Başçeri, Lapta Sağlık Merkezi’nin bir hastanenin tüm birimlerini barındırdığın ifade etti.

Başçeri, destek oldukları projelerin zamanında bitirilerek halkın hizmetine sunulmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık ocaklarından hastanelere kadar her projeye destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Başçeri, Lapta Sağlık Merkezi’ne önceki dönemlerde de katkı sağladıklarını anımsattı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, törendeki konuşmasında hükümete geldiklerinde sözünü verdikleri halkın ihtiyaç duyduğu her projeyi tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.

“Hayaldir dediklerini gerçekle buluşturduk. Bu gerçeklerden biri de Lapta Sağlık Merkezi’dir. Bölge için küçük çapta bir hastane yaratıldı. Bu, sağlığa verdiğimiz önemin göstergesidir” diyen Üstel, projelerin sürekli değişen hükümetler nedeniyle tamamlanamadığını ifade etti.

“Siyasi istikrarın ülkeye neler kazandırdığı saymakla bitmez” diyen Başbakan, koalisyon ortaklarıyla uyum içinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğiyle KKTC’de yatırımların sürdürdüğünü ifade etti.

Üstel, 320 yataklı hastanenin KKTC topraklarında yükselmeye başladığını, ülkenin yükünü taşıyan, amiral gemi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin sil baştan modern bir yapıya dönüşeceğini de belirtti.

“Yapılamayacak” denen her projenin bir bir hayata geçirildiğini vurgulayan Başbakan, “Çünkü bizim Anavatan Türkiye’miz var… ” dedi.

Ercan Havaalanı’nın tamamlanmasına, yollarla ilgili alt yapı yatırımlarına da değinen Başbakan, bunların tümünün istikrarın meyveleri olduğunu söyledi.

Üstel, yılsonuna kadar Girne Hastanesi’nin açılışını yapmayı hedeflediklerini de kaydetti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkedeki hayallerin tek tek gerçek olduğunu kaydederek, “Bunlar küçümsenecek yatırımlar değil” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilere de işaret eden Tatar, “Bize duydukları güvenle ülkeye su getirdik, alt yapıları geliştirdik. Bütün bunlar KKTC’nin temellerine harç koydu. Dijital dönüşümle de inşallah burası bilişim adasına dönüşecek” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusunda da bulunan Tatar, “Bizi nifak tohumlarıyla bölmeye çalışanlara cevabımız yarattığımız eserleridir. Kendi içimizdeki çatlak seslerin önlenebilmesi için birlik ve beraberliği korumamız gerek” dedi.

KKTC’nin Mavi Vatan’da Doğu Akdeniz’de barışın, huzurun, istikrarın anahtarı, teminatı ve güvencesi olduğunu da kaydeden Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Bu milli siyaseti sandıktan bir kez daha onaylatarak sesimizi dünyaya duyuracağız. Dünyaya duyuracağımız ses Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Diğerleri meseleyi farklı yerlere çekecek. Siyasetin onay almaması, 5 yıl geriye dönülmesi, federasyon masallarıyla yaşanacak beyhude zaman kaybı, Kıbrıs Türk halkının egemenlik anlamında zafiyete uğrayacağı bir yenilgi bizlere yakışmaz. Kendi irademize sahip çıkmalıyız.”

Kıbrıs Türk halkının kuzeyde egemen ve devlet sahibi olduğunu, bugünlere kolay gelinmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kimsenin insafına kalmadan kendi geleceğimizi şekillendiriyoruz. Biz bu topraklarda asli unsuruz” dedi.

KKTC’nin geleceğine sahip çıkmak için çalıştıklarını belirten Tatar şöyle devam etti:

“Bazıları gelecekten bahsetmeye başladı. Onlar geriye baksın, geleceği konuşan biziz, gelecek bizim vizyonumuzdur...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna Türkiye’nin de desteğiyle sahip çıkan bizleriz. Gelecek bizim hakkımızdır. Kıbrıs Türk halkının dünyaya haykırdığı egemenlik hakkı ile KKTC devletini güçlendirerek geleceğe taşıyacağız.”

Federasyon defterinin artık kapandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Tek devlet, tek cumhuriyet, tek kimlik, tek vatandaşlık, sıfır asker, sıfır garantiyi öngören bir zihniyetin tezahürü olarak federasyon çökmüştür, bitmiştir, kapanmıştır. Biz samimiyiz, dürüstüz ve tribünlere oynamıyoruz. Biz insanımıza, geleceğimize, değerlerimize sahip çıkıyoruz.”