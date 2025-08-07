Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcakların etkili olacağı 11–15 Ağustos tarihlerinde, 12.00–16.00 saatleri arasında açık alanda ve güneş altında çalışmayı yasakladı.

Yasağa uymayanların tespiti edilmesi halinde, çalışanlar ve vatandaşlar, ALO 102 İhbar Hattı’na veya 0539 109 50 50 numaralı ALO 102 WhatsApp Hattı’na açık adres ve fotoğraf göndererek şikayette bulunabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nden alınan rapora dayanarak, 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 36. maddesi uyarınca alınan bu kararın, işçilerin iş sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamada, Meskun mahal dışındaki tarım ve inşaat işleri için işe başlama saatlerinin işverenlerce belirleneceği; inşaat alanına agrega, hazır beton, inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınmasının da erken işe başlama kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün gelen ihbarları dikkate alarak ülke genelinde denetimler yapacağı; yasağa uymayan iş yerlerine ise İş Yasası kapsamında yasal işlem uygulanacağı ifade edildi.