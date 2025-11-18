Sağlık örgütleri, ülkedeki Diş Hekimliği Fakülteleri ile diş hekimlerinin sayısının giderek artmasını eleştirdi; diş hekimliği kontenjanlarının tamamen durdurulması durumunda bile hekim sayısının ihtiyaç duyulanın üzerinde olduğunu savundu.

Diş Hekimliği Haftası dolayısıyla dün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) binasında düzenlenen basın toplantısında kamusal ağız ve diş sağlığı konusunda sorunlar yaşandığı; kamudaki diş hekimi sayısının yetersiz olduğu da belirtildi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Turhan Ulutekin konuşmasında, yıllardır dile getirdikleri sorunları çözüme ulaşmamaları nedeniyle bir kez daha paylaşmak zorunluluğu doğduğunu söyledi.

En temel sorunun ülkede hızla artan Diş Hekimliği Fakülteleri ve artan hekim sayısı olduğunu kaydeden Ulutekin, bugün diş hekimliği kontenjanlarının tamamen durdurulması durumunda bile hekim sayısının ülke ortalamasının çok üzerinde olduğunu kaydetti.

Kamusal ağız ve diş sağlığı konusunda da sorunlar yaşandığını kaydeden Ulutekin, pedodonti alanında atama yapılmadığını, çene cerrahisi ve endodonti bölümlerinde ada genelinde yalnızca bir uzmanın görev yaptığını, protetik diş tedavisi alanında ise kimsenin görev yapmadığını savundu.

Tıbbi atıkların yıllardır evsel atıklarla birlikte toplandığını da dile getiren Ulutekin, bunun halk sağlığı açısından sakıncalı bir durum oluşturduğunu kaydetti.

Ulutekin, ülkeye kaçak yollarla sokulan dental materyallerinin denetimsiz biçimde kullanıldığını, bunun halk sağlığı açısından risk yarattığını da kaydetti.

KTTO Başkanı Dr. Erol Barçın da KKTC’de her geçen gün yeni Diş Hekimliği Fakültesi açıldığına işaret etti. Barçın, ancak öğrencilerin yetersiz öğretim üyeleri, yetersiz hasta muayenesi, görgü ve hasta doygunluğu olmadan mezun olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan da kamusal ağız ve diş sağlığı konusunda da sorunlar yaşandığını kaydetti ve “KKTC'de 120’si uzman olmak üzere toplam 560 diş hekimi varken, kamuda sadece yaklaşık 30 diş hekimi ve 4 uzman diş hekimi istihdam edilmiştir.” dedi.

Ülkede acil diş hekimliği hizmetlerinin bulunmadığını da belirten Dalkan, gece saatlerinde, hafta sonlarında veya resmî tatillerde akut ağrı yaşayan, travma geçiren, kanaması durmayan ya da acil müdahale gerektiren hastaların başvurabileceği kamusal bir merkez olmadığını dile getirdi.

Dalkan, her ilçeye bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurulması gerektiğini de aktararak, hükümetlerin yıllardır bu zorunluluğu görmezden geldiğini savundu.

Bazı üniversitelerin diş hekimliği ve diş hekimliği doktora programlarının eğitim standartları konusunda endişeleri olduğunu da kaydeden Dalkan, “Ülkede 560 diş hekimi üyemiz varken, yalnızca Kıbrıs’ta şu anda okuyan 313 KKTC vatandaşı diş hekimliği öğrencisi bulunması; buna rağmen yeni fakültelere izin verilmesi, akıl ve bilim dışı bir planlama örneğidir.” görüşünü aktardı.

Eleştirilerinin iyi niteli olduğunu belirten Dalkan, yetkililere şu çağrıda bulundu:

“Kamusal diş sağlığı hizmetleri güçlendirilmelidir, her ilçede Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurulmalıdır, acil diş hekimliği hizmeti başlamalıdır, uzman eksikliği giderilecek kadro planlaması yapılmalıdır, diş hekimliği ve doktora eğitimleri denetlenmeli, eğitim kalitesi güvence altına alınmalıdır."