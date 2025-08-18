Girne-Lefkoşa ana yolunda önce 00:10 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

22 yaşındaki Ardel Birani yönetimindeki NP 036 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametinde seyrederken dikkatsizce şerit değiştirdi ve geriden gelen 19 yaşındaki Mert Yükselen yönetimindeki VA 593 plakalı salon araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle NP 036 plakalı araç, orta refüjde bulunan beton bariyere çarptı. Bu arada 22 yaşındaki Melisa Ertuğrul, yönetimindeki ZY 777 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, VA 593 plakalı araca çarpmamak için sol şeride geçerek, 45 yaşındaki Umar Majeed yönetimindeki EG 446 plakalı salon aracın sağ arka kısmına vurdu. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan EG 446 plakalı araç, yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan Umar Majeed ve araçta yolcu olarak bulunan Juma Dın Khan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.