Lefkoşa Türk Belediyesi, asfaltlama çalışması nedeniyle Ortaköy Yavuz Gonnolu Sokak'ın 1 Ağustos Cuma gününden itibaren trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çemberi ile Öğretmenler Caddesi girişi arasındaki bölgede yer alan Yavuz Gonnolu Sokak, LTB Pompa istasyonunun bulunduğu alandan cadde başına kadar trafik akışına kapatılacak.

Çalışmaların 10 günde tamamlanması hedeflenirken, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi istendi. Açıklamada, altyapısı güçlü bir başkent hedefiyle ilk etapta 40 Milyon TL yatırımla başlatılan asfaltlama çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.