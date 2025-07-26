Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organze edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2024 – 2025 sezonunda grup maçları heyecanı devam ediyor.

BTM İkinci Ligde haftanın maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

1.GRUP

26 Temmuz Cumartesi, Saat 18:00

Doğancı – Zümrütköy SK, Emek Stadı, Arif Malek

2.GRUP

26 TEMMUZ CUMARTESİ, SAAT 18:00

Tepebaşı SK – Göksu SD, Turgay Ersalıcı Stadı, Rüya Sakallı

Kayalar – Saka SK, Arkın Bellapais Stadı, Berk Bağrıkara

Çamlıbel SKD – Bellapais Tatlısu Orhan Dural Stadı, Burak Yiğit

Akdenz KSD (Bay)

3.GRUP

26 TEMMUZ CUMARTESİ, SAAT 18:00

Alayköy GSK – Dika SK, Hasan Onalt Stadı, Mehmet Volkan Çelik

Gaziköy SK – Balıkesir SK, Şenol Stadı, Serkan Özdenkçi

Pınarbaşı ÇSK – Lefkoşa SKD, Raif Rauf Denktaş Stadı, Furkan Türk

4.GRUP

26 TEMMUZ CUMARTESİ, SAAT 18:00

Akdoğan SK – Çayönü, Özgürlük Stadı, Şahin Coşkun

Mutluyaka HSK – Pergama SD, Necip Halil Kartal Stadı, Cenk Aras Özfuttu

Yenişehir (Bay)

5.GRUP

26 TEMMUZ CUMARTESİ, SAAT 18:00

1461 İskele Trabzonspor – Boğaziçi SK, Geçitkale Stadı, Abdulkadr Karadağ

27 TEMMUZ PAZAR, SAAT 18:00

Civisil Ardahan SK – Gönendere ŞSKSK, Geçitkale Stadı, Ali Eren Orçan

Mormenekşe'den orta sahaya 3 takviye birden
Mormenekşe'den orta sahaya 3 takviye birden
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Serdarlı – Ötüken serdarlı 14 ağustos Stadı Berk Bağrıkara

6. Grup

27 TEMMUZ PAZAR, SAAT 18:00

Büyükkonuk SD – Yarköy PGSK, Emre Genç Stadı, Emirhan Yılmaz

Yedkonuk SK – Kumyalı SK, Mehmetçk Stadı, İbrahim Katmer

Tatlısu Seracılar GSK – Ergazi GSK, Eray Vudalı Stadı, Fatih Bardakçıoğlu