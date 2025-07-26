Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organze edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2024 – 2025 sezonunda grup maçları heyecanı devam ediyor.
BTM İkinci Ligde haftanın maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
1.GRUP
26 Temmuz Cumartesi, Saat 18:00
Doğancı – Zümrütköy SK, Emek Stadı, Arif Malek
2.GRUP
26 TEMMUZ CUMARTESİ, SAAT 18:00
Tepebaşı SK – Göksu SD, Turgay Ersalıcı Stadı, Rüya Sakallı
Kayalar – Saka SK, Arkın Bellapais Stadı, Berk Bağrıkara
Çamlıbel SKD – Bellapais Tatlısu Orhan Dural Stadı, Burak Yiğit
Akdenz KSD (Bay)
3.GRUP
26 TEMMUZ CUMARTESİ, SAAT 18:00
Alayköy GSK – Dika SK, Hasan Onalt Stadı, Mehmet Volkan Çelik
Gaziköy SK – Balıkesir SK, Şenol Stadı, Serkan Özdenkçi
Pınarbaşı ÇSK – Lefkoşa SKD, Raif Rauf Denktaş Stadı, Furkan Türk
4.GRUP
26 TEMMUZ CUMARTESİ, SAAT 18:00
Akdoğan SK – Çayönü, Özgürlük Stadı, Şahin Coşkun
Mutluyaka HSK – Pergama SD, Necip Halil Kartal Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Yenişehir (Bay)
5.GRUP
26 TEMMUZ CUMARTESİ, SAAT 18:00
1461 İskele Trabzonspor – Boğaziçi SK, Geçitkale Stadı, Abdulkadr Karadağ
27 TEMMUZ PAZAR, SAAT 18:00
Civisil Ardahan SK – Gönendere ŞSKSK, Geçitkale Stadı, Ali Eren Orçan
Serdarlı – Ötüken serdarlı 14 ağustos Stadı Berk Bağrıkara
6. Grup
27 TEMMUZ PAZAR, SAAT 18:00
Büyükkonuk SD – Yarköy PGSK, Emre Genç Stadı, Emirhan Yılmaz
Yedkonuk SK – Kumyalı SK, Mehmetçk Stadı, İbrahim Katmer
Tatlısu Seracılar GSK – Ergazi GSK, Eray Vudalı Stadı, Fatih Bardakçıoğlu