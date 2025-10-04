AKSA SÜPER LİG
DÜN
C. B. Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi:
BUGÜN (SAAT 15.30)
A. Yeşilova – Esentepe: 3 – 3
Yenicami – Mesarya: 4 – 1
Dumlupınar – Lefke: 5 – 0
5 EKİM PAZAR(SAAT 15.30)
Cihangir Stadı: Cihangir – Çetinkaya (Osman Özpaşa)
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – K. Kaymaklı (Hüseyin Eyyüpler)
Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka - MTG (Şakir Azizoğlu)
6 EKİM PAZARTESİ (SAAT 19.30)
Girne Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Gönyeli (Fehim Dayı)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN (SAAT 15.30)
Binatlı – Lapta: 0 – 0
Düzkaya – Yalova: 2 – 2
DND L. G. Birliği – M. H. Yılmazköy: 2 – 1
Aslanköy – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 0
5 EKİM PAZAR(SAAT 15.30)
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy - Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)
Necip H. Kartal Stadı: Maraş – S. Geçitkale (Evren Karademir)
Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 - Hamitköy (Mustafa Öztugay)
R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Türk Ocağı (İsmail Ercan)