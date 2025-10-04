AKSA SÜPER LİG

DÜN

C. B. Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi:

BUGÜN (SAAT 15.30)

A. Yeşilova – Esentepe: 3 – 3

Yenicami – Mesarya: 4 – 1

Dumlupınar – Lefke: 5 – 0

5 EKİM PAZAR(SAAT 15.30)

Cihangir Stadı: Cihangir – Çetinkaya (Osman Özpaşa)

Ortaköy’den çifte transfer hamlesi!
Ortaköy’den çifte transfer hamlesi!
İçeriği Görüntüle

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – K. Kaymaklı (Hüseyin Eyyüpler)

Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka - MTG (Şakir Azizoğlu)

6 EKİM PAZARTESİ (SAAT 19.30)

Girne Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Gönyeli (Fehim Dayı)

AKSA BİRİNCİ LİG

BUGÜN (SAAT 15.30)

Binatlı – Lapta: 0 – 0

Düzkaya – Yalova: 2 – 2

DND L. G. Birliği – M. H. Yılmazköy: 2 – 1

Aslanköy – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 0

5 EKİM PAZAR(SAAT 15.30)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy - Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – S. Geçitkale (Evren Karademir)

Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 - Hamitköy (Mustafa Öztugay)

R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Türk Ocağı (İsmail Ercan)