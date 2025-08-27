Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, seçim yasakları başlamadan bir gün önce alınan kararların halktan gelen tepkiler sonucu durdurulduğunu savundu.

Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin söz konusu kararları ihtiyaç olup olmadığına bakmaksızın aldığı eleştirisinde bulundu.

Serdar Denktaş, halkın tepkisinden dolayı durdurulan kararların, Cumhurbaşkanının devreye girmesiyle geri alındığı iddialarının ise Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir hamle olduğunu savundu.

Alınan kararlara "rüşvet" eleştirisinde de bulunan Denktaş, bunun bir suç olduğunu söyledi.

TAM Parti’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra olası bir erken seçime hazırlandığını ifade eden Denktaş, partinin ilk genel seçimlerde yerini alacağını kaydetti ve şöyle devam etti:

“TAM Parti, kendi dalında uzman, iyi eğitimli, her meslek grubundan profesyonel kişilerle memleketin sorunlarına çare bulmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Kurucu üyelerimizin yüzde 35’i kadınlardan oluşuyor, biz bu oranın artmasını istiyoruz. Gençler oldukça fazla ve çok aktifler. Her partiden de aramıza katılan arkadaşlar mevcut. Çok güzel bir ekip oluştu. İktidarda güçlü bir ortak olmak için yola çıktık.”

TAM Parti’nin, Kıbrıs Türk halkının beklentilerine, çıkarlarına ve ihtiyaçlarına aykırı adımlar atmayacağını belirten Denktaş, “Türkiye ile kültürel ve tarihsel bağların yeniden pekiştirildiği, sevgi ve saygı ilişkisinin güçlendirildiği bir ilişki inşa edeceğiz. Türkiye’nin seçilmiş hükümetleriyle elbette iyi ilişkiler içinde olacak, sağlam bir istişare zemini oluşturacağız” ifadelerini kullandı.