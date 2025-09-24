Partiden verilen bilgiye göre Denktaş, katıldığı bir yayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Denktaş, bu seçimde, diğer cumhurbaşkanlığı seçimlerinden farklı olarak esas meselenin Kıbrıs sorunundan çok, ülkenin büyüyen iç sorunları olduğunu, vatandaşların bunu unutmaması gerektiğini kaydetti.

Denktaş, “Bu seçimde ana sorunumuz Kıbrıs sorunu değil. İç sorunlarımızın derhal çözülmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının da bu konulara müdahil olması, en azından tarafları bir araya getirerek sorunların masaya yatırılmasına ön ayak olması gerekir. Bu son 5 yılda böyle bir durum görmedik” görüşünü paylaştı.

Vatandaşların partisel düşünceleri bir kenara bırakarak, ülkeyi bugünkü konumundan daha iyi bir hale getirecek adaya yönelmesi gerektiğini, bu kişinin de Tufan Erhürman olduğunu savunan Denktaş, Kıbrıs sorununun şu anda vatandaşın son gündem maddesi olduğunu öne sürdü.

Denktaş, vatandaşın sorunlarının "geçim derdi ve yolsuzluklar" olduğunu söyleyerek, hükumeti eleştirdi.

TAM Parti ile ilgili soruları da yanıtlayan Denktaş, TAM Parti’nin şu anda sahada var gücüyle çalıştığını, Şubat ayında yapılabilecek olası bir erken seçime hazırlanıldığını belirtti.