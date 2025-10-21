

20 Ekim 2025 saat 23.20 sıralarında Bostancı’da, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen devriye sırasında, şüpheli hareketler sergileyen M.G. (E-53) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet sigara izmariti, iki adet cam pipo, tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beş adet kâğıt parçası ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu tespit edilen bir adet makas bulundu.

Emare olarak alınan maddelere el konulurken, M.G. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.