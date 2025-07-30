Belediyeden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun, “2023 Yılı ve Önceki Vergilendirme Dönemlerine Ait Vergilerin ve Yerel Yönetimlerin Alacaklarının Tahsilinin Hızlandırılmasına İlişkin” yasa gücünde kararname çıkardığı ifade edildi.

Bu kararnamenin, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne, 31 Aralık 2023 tarihi ve önceki dönemlere ait asli alacakları ile bunlara ilişkin gecikme zamları ve gecikme faizlerine ilişkin düzenlemeleri de kapsadığı belirtilen açıklamada, belirtilen tarih sınırında belediyeye olan tüm borçların büyük bir kısmına af uygulandığı, borçların da taksitlendirilebildiği kaydedildi.

31 Aralık 2023 ve öncesine ait borçları kapsayan karar için son başvuru tarihinin 30 Aralık olduğu bildirilen açıklamada, başvuru süresinin, 30 Aralık mesai bitiminde sona ereceği ifade edildi.

-Kararname

Açıklamada kararnamenin, peşin ödemede anapara dışındaki borçlara ait cezaların yüzde 90’ı ile cezaya bağlı gecikme zamlarının tümünden ve gecikme zamları ile gecikme faizlerinin yüzde 90’ına karşılık gelen miktara affı; 6 aylık taksitte başvuru anında borcun yüzde 20’si ödendikten sonra kalan miktarın anapara hariç yüzde 75'ine affı, cezaya bağlı gecikme zamlarının tümünden ve gecikme zamları ile gecikme faizlerinin yüzde 75’ine karşılık gelen miktara affı kapsadığı belirtildi.

Her taksitin son ödeme tarihinin ilgili ayın 5’ine kadar olduğu kaydedilen açıklamada, zamanında ödenmeyen taksitlerin gecikme zammına tabi olacağı ifade edildi.

Ödenmeyen miktarların, gecikme zamları ile birlikte bu kararname sona erdiğinde aslına geri döneceği belirtilen açıklamada, kararnamenin, belirlenen son ödeme tarihinin bittiği yılı takip eden yılın son iş günü yürürlükten kalkacağı kaydedildi.