Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), hükümet, DAÜ Yönetimi ve sendikalar arasında imzalan protokole aykırı icraatlar yapıldığı gerekçesiyle yarın eylem yapacak.

Üniversite Rektörlüğü önünde yönetim kurulu düzeyinde gerçekleştirilecek eylem saat 11.30’da başlayacak. Eylemde bir de basın açıklaması yapılacak.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, DAÜ’yü sürdürülebilir mali yapıya kavuşturmak için 4 Nisan 2024 tarihinde hükümet, DAÜ yönetimi ve sendikalar arasında imzalan protokole aykırı icraatlar yapıldığı ve hükümet ile Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sendikanın sözlü ve yazılı uyarılarını dikkate almadığı savunuldu.

Üniversitede yanlış idari kararlarla hem gereksiz maliyetler oluşturulduğu hem de gelirlerin artırılamadığı kaydedilen açıklamada tüm uyarılarına rağmen hükümet mensuplarının baskısı ile münhalsiz, vekaleten makam ve barem dağıtılmaya devam edildiği iddia edildi.

Açıklamada, “İdari ve akademik yönetici pozisyonlarının şişkinliği devam edilmekte, yapılması gereken tüzük değişiklikleri ile makamlar sürdürülebilirlik ilkelerine göre değil, adamına göre ilgili bakanlıkların da dahil olduğu pazarlıklarla oluşturulmaktadır. İlgili tüzük çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) ve senatodan görüş alınmadan yasalara aykırı olarak yürürlüğe konmuştur. Bütçe ve kadro yapısını denetleme ile yetkili ve görevli olan ÜYK yapısı fakülte iradelerini yok sayarak, asaleten atama yerine, görevden alma ve vekaleten atama yapma yöntemi ile değiştirilmeye çalışılmaktadır. Rektörlüğün, ÜYK ve Senato tarafından denetlenemez bir noktaya getirilmesine yönelik adımlar atılmaktadır." denildi.

Protokol gereği yeni istihdam yapılmaması gerekirken, kısmı zamanlı akademik personel kadrosu altında memur istihdamı yapıldığı iddia edilen açıklamada, süresi dolan hizmet alımı sözleşmelerinin "ihtiyaç olmamasına rağmen siyasi baskılarla uzatıldığı, popülist burs uygulamalarının artırılarak sürdürüldüğü " savunuldu.

2025 yılı bütçesine göre hükümet tarafından DAÜ'ye aktarılması gereken kaynağın iki aydır aktarılmadığı savunulan açıklamada, bunun siyasi menfaatlere dayalı taleplerin hayata geçirilmesi için DAÜ yönetimi ve sendikalar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığı iddia edildi.

Üniversitenin geleceğinin tüm paydaşların sorumluluğunda olduğu kaydedilen açıklamada, hükümet ve DAÜ yönetimi ciddiyetle protokole uymaya davet edildi.