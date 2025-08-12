Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ'de öğrenim görecek öğrencilere imkan ve burs desteği sağlamak üzere hazırlanan protokol, 2025-2026 akademik yılı güz döneminden itibaren uygulanacak.

Protokol uyarınca, DAÜ lisans ve ön lisans programlarına ilk kez kayıt yapacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve/veya 4 yıl kesintisiz KKTC’de lise eğitimini tamamlamış öğrencilere yüzde 100 burs imkanı sağlanacak. Uluslararası ortak programlar, tıp ve diş hekimliği fakültesi programlarıyla yaz okulu, söz konusu protokolün dışında tutulacak.

Burs sağlanacak öğrencilerin tespiti dernek tarafından yapılacak ve kayıt dönemi başında DAÜ’ye yazılı olarak bildirilecek. Burslar, öğrencinin öğrenim süresi boyunca başarı durumları dikkate alınarak verilecek.

DAÜ Rektörlük Binası’nda dün gerçekleştirilen törende, protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya imza koydu.

-Kılıç: “DAÜ toplumun bir üniversitesidir”

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, toplumun üniversitesi olan DAÜ’nün 6 Şubat depreminde yaşanan kayıpların acısını çok derinden hissettiğini kaydederek, “Şampiyon Meleklerimizin anılarını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen projelere her zaman destek vereceğiz” dedi.

Kılıç, protokolün, öğrencilere hem maddi hem de manevi destek sağlayacağını, birçok gencin DAÜ mezunu olabileceğini de söyledi.

-“Eğitime büyük önem veriyoruz”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, Şubat 2023’te yaşanan acının en büyük mirasının adalet, dayanışma ve umut olduğunu vurgulayarak, “Şampiyon Meleklerimizin yarım kalan geleceklerini başka gençlerin ellerinde filizlendirmek için çalışıyoruz” dedi.

Bu felaketin en büyük sebebinin cehalet olduğunu, eğitime bu nedenle önem verdiklerini ifade eden Karakaya, Şampiyon Meleklerin anılarının genç yüreklerde yaşatılacağını vurguladı.

DAÜ’ye teşekkür eden Karakaya, “Her burs bir umut ışığı, her destek bir geleceğin kurtuluşu olacak” dedi.