DAÜ’den yapılan açıklamaya program 2025-26 Akademik Yılı’nda öğrenci kabulüne başlayacak.

Programın açılma gerekçesi, fiziksel hareketsizlik ve sağlıksız beslenme nedeniyle yaygınlaşan hastalıkların artması ve bu hastalıkların yol açtığı sorunların toplumsal bir yaklaşımla ele alınması gerekliliği olarak belirtildi.

DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy yağtığı açıklamada, programın disiplinlerarası yapısıyla akademik bilgi yanında toplum sağlığının geliştirilmesine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Açıklamada, eğitim dili İngilizce olan programa başvuracak adayların, lisans derecesine ve DAÜ tarafından kabul edilen geçerli bir İngilizce Yeterlik Belgesi’ne sahip olmaları gerektiği belirtilerek, yeterlik belgesi bulunmayan adayların İngilizce düzeylerinin ise DAÜ’nün yapacağı sınavla belirleneceği kaydedildi.

Detaylı bilgi için Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü web sayfası olan grad.emu.edu.tr ziyaret edilebilir veya +90 392 630 3067, +90 392 630 2010, +90 392 630 1216 veya +90 392 630 1217 numaralı telefon hatları aranabilir.