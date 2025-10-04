Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoranlarda önemli deneyimler kazanmış Şef Tolgar Mireli’yi akademik kadrosuna dahil ederek eğitim gücünü daha da artırdı. Bölümde görev alan deneyimli şeflerin katkılarıyla öğrenciler, farklı mutfak kültürlerini tanıma ve alanında uzman sektör profesyonellerinin bilgi birikimlerinden yararlanma imkânına sahip olacak.

Tolgar Mireli Kimdir?

Almanya’nın Bremen kentinde Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi eğitimi alan Tolgar Mireli, kariyerine Ankara Hilton ve Sheraton otellerinde başladı. Hamburg’da Michelin yıldızlı Le Canard Nouveau restoranında ve Dubai’nin simge yapısı Burj Al Arab’daki Al Muntaha’da iki Michelin yıldızlı bir şefin yanında görev alarak uluslararası deneyim kazandı. Avusturya’daki iki Michelin yıldızlı Restaurant Hubertus, İsviçre’deki Restaurant Vertigo ve Londra’daki iki Michelin yıldızlı Le Gavroche’ta kariyerini sürdüren Mireli, San Francisco’daki Michelin yıldızlı Gary Danko’da Junior Sous Chef olarak çalıştı. Ardından Almanya’da Johann Lafer’in yönettiği Michelin yıldızlı Stromburg’da Sous Chef görevini üstlendi.

Türkiye’ye döndükten sonra Ankara’da kendi restoranı Para Gastroteka’yı açan Mireli, İstanbul’da Swissotel The Bosphorus’ta Executive Sous Chef olarak yedi farklı alakart restoranın yönetiminde bulundu. Eğitim alanında da önemli katkılar sunan Mireli, daha önce DAÜ’de eğitmen şef olarak görev yaparak geleceğin şeflerine mentorluk yaptı. Gastronomi yolculuğuna Bodrum Gümüşlük’te açtığı Sia Eli restoranıyla devam eden Mireli, bu restoranla 2024 yılında Michelin Rehberi’ne girme başarısını gösterdi ve aynı yıl Gault&Millau imzalı şapka ödülü kazandı. Son olarak İstanbul’un tarihi Tersane semtinde açılan Türkiye’nin en prestijli otellerinden Aliee İstanbul’da mutfak şefi olarak görev alan Mireli, otelin açılışına liderlik ederek mutfak vizyonunu şekillendirdi.

Mireli, Yeniden DAÜ’de!

Tolgar Mireli, 2025-2026 Akademik Yılı’nda DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde ders vererek öğrencilerine hem mutfak sanatlarının inceliklerini hem de uluslararası gastronomi vizyonunu aktaracak. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanlığı, bu önemli gelişmenin fakültenin küresel akademik vizyonunu daha da güçlendireceğini belirterek, öğrencilerin Michelin tecrübesine sahip bir şef ile eğitim görme ayrıcalığına kavuşacaklarını vurguladı.

DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Şef Kadrosu

DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, ulusal ve uluslararası alanda deneyim sahibi şeflerden oluşan güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Hâlihazırda bölümde görev yapan şefler şunlardır: Dr. Kurtuluş Özbaşar, Uzm. Ali Rıza Doğan, Uzm. Pınar Barut, Uzm.Yiğit Zeyneloğlu, Öğr. Grv. Atahan Tahsiner, Öğr. Grv. Efe Gençay, Öğr. Grv. Erdal Birlik, Öğr. Grv. Ezgi Topcu, Öğr. Grv. Fatma Öztunç, Öğr. Grv. Hatice Kumaş, Öğr. Grv. Hulus Hulusioğlu, Öğr. Grv. Kardelen Üntaç, Öğr. Grv. Kutay Arda Yıldırım, Öğr. Grv. Mine Adalıer, Öğr. Grv. Mustafa Kocabaşoğlu, Öğr. Grv. Tanya Kilitkayalı ve Öğr. Grv. Uğur Yılmaz Deniz.

DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı

DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı, yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefi ve yönetici olmaya aday, ulusal ve uluslararası mutfaklardan örnekler sunabilecek nitelikli şefler yetiştirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte, konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerinde ihtiyaç duyulan eğitimli eleman açığının giderilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamında öğrencilerin yalnızca mutfak becerilerinin değil, analitik düşünme, iletişim, yaratıcılık ve araştırmacılık yönlerinin de geliştirilmesi hedefleniyor. Öğrenciler, bilgi üretebilen ve bu bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen yönetici adayları olarak yetiştiriliyor.