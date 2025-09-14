Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, sağlıkta günü kurtaran adımlar değil, uzun vadeli plan, vizyon ve kararlılığın gerektiğini belirtti.

Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, sağlık alanında kronikleşmiş sorunların günübirlik çözümlerle aşılamayacağını ifade ederek, son anket çalışmasının da halkın en önemli sorunlarından birinin sağlık sistemi, birinci sıradaki sorun olan ekonomik sorunun içerisinde önemli bir kaygının sağlık harcamaları olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Bu durumun sağlık sisteminin iyileştirilmeye ihtiyacı olduğunu ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi güçlükler yaşandığını tekrar ortaya koyduğunu belirten Dalkan, “Sorunların köklü biçimde çözülmesi için planlı, sürdürülebilir ve insanı önceleyen bir yaklaşım artık ertelenemez bir zorunluluktur” dedi.

Sağlıkta basamaklandırılmış sistem hayata geçirilmeden sorunların çözülemeyeceğini kaydeden Dalkan, şöyle devam etti:

“Birinci basamak hekimliği güçlendirilmeden, sevk zinciri kurulmadan, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri organize edilmeden ne kamusal ne de özel sağlık sistemi sağlıklı işleyebilir. Halk sağlığı ile ilgili yapılacağı duyurulan program ve planların halen ortada olmaması kabul edilemez. Toplumun koruyucu sağlık hizmetlerine erişimini artırmak ve halkın sağlığını korumak devletin asli görevi ve anayasal zorunluluktur.”

-“Kaynakların adil ve şeffaf biçimde kullanılması, sağlık hizmetlerinin tüm yurttaşlara eşit ulaşmasını sağlayacak tek yoldur”

Güçlendirilmiş kamusal sağlık hizmeti yanında mutlaka genel sağlık sigortasının devreye girmesi gerektiğini belirten Dalkan, “Aksi takdirde sağlıkta eşitsizlikler derinleşmeye devam edecektir. Kaynakların adil ve şeffaf biçimde kullanılması, sağlık hizmetlerinin tüm yurttaşlara eşit ulaşmasını sağlayacak tek yoldur” dedi.

Rakamlara bakıldığında, yeni Devlet Hastanesi projesinin, ülkedeki yatak kapasitesini artırmadığını savunan Ceyhun Dalkan, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda acilen daha ciddi ve somut çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.

-“Girne ve Güzelyurt Hastaneleri bir an önce hizmete açılmalı”

Geliştirileceği ve “5 yıldızlı otel konseptinde olacağı” söylenen Dr. Burhan Nalbantoğlu Rehabilitasyonu projesinin halen açıklanmadığını ifade eden Dalkan, şunları belirtti:

“Bu projeler birer seçim vaadi olmaktan çıkarılmalı, toplumun gerçek ihtiyacına yönelik olarak ivedilikle hayata geçirilmelidir. Girne ve Güzelyurt Hastaneleri bir an önce hizmete açılmalıdır. Bölge halkının en temel hakkı olan sağlık hizmetine erişimin gecikmesi kabul edilemez. Ayrıca, bu projelerle ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddiaları derhal ve şeffaf biçimde araştırılmalıdır.”

-“Sağlıkta şeffaflık, hız ve erişilebilirlik için dijitalleşme artık ertelenemez”

Gelişmiş sağlık sistemlerinde yıllardır standart hale gelen dijitalleşmenin ülkede hâlâ uygulanmadığına işaret eden Dalkan, “Elektronik reçete, ilaç takip, dijital hasta kayıt sistemleri ve benzeri uygulamalar bir an önce devreye sokulmalıdır. Sağlıkta şeffaflık, hız ve erişilebilirlik için dijitalleşme artık ertelenemez” dedi.

Halkın anayasal hakkı olan çağdaş sağlık hizmetine ulaşması için yapılacak çok iş olduğunu ifade eden Dalkan, sağlıkta erişebilirliği artıracak, yerel adalı bir sağlık sistemi için Kıbrıs Türk hekimleri olarak çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.