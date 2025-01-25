Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda 2. Tur eşleşmeleri belli oldu. Kupada 2. Tur maçları 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak ve maçlar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminin ardından 2. Tur eşleşmeleri şöyle oldu;

Esentepe KKSK - Atoll Kozanköy SK

Mesarya SK - Alsancak Yeşilova SK

Mağusa Türk Gücü - Çetinkaya TSK

Cihangir GSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Yenicami AK

Lefke TSK - Doğan Türk Birliği

Miracle Değirmenlik SK - Göçmenköy İYSK

DND L. Gençler Birliği SK - Gönyeli SK