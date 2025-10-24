Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; kendisine, ailesine ve Kıbrıslı Türklere yönelik seviyesiz ve hakaret içeren saldırıların artması nedeniyle yorumlara kapatma kararı aldığını açıkladı.

Akıncı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardan beri kullandığım bu sayfayı kendi seçim dönemlerimde bile yorumlara kapatmayı hiç düşünmedim. Cumhurbaşkanlığı görevim sırasında twitter, instagram ve benzeri mecraları da sosyal medya ekibim aracılığıyla kullanmaktaydım. Görevden ayrıldıktan sonra sadece bu mecrada ve çok da sık olmayan paylaşımlarla düşüncelerimi paylaşmaktayım. Son seçim sürecinde de doğal olarak görüşlerimi ifade etmeye çalıştım. Ne var ki, toplumumuzla alakası olmayan ve hangi kaynaklardan beslendiği malum binlerce trol şahsıma, aileme ve Kıbrıslı Türklere çok aşağılık bir düzeyde saldırmayı, hatta görüşlerime katıldığını ifade eden yorumların altına bile en seviyesiz küfürleri yazmayı sürdürdüler. Ahlak ve fikir yoksunu bu güruhun sayfamı daha fazla kirletmelerine izin vermek mümkün değildir. Bu sayfayı iyi niyetle takip eden fikir ve vicdan sahibi insanlarımızın kararımı anlayışla karşılayacağına inanıyorum”

(Trol çevrimiçi ortamda diğer insanları rahatsız ederek onlardan olumsuz tepki almaya çalışan kişidir)