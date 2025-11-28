Alithia gazetesi, konseyin “Dubai Chambers” (iş dünyasının gelişimini desteklemek, Dubai'nin ticari ortamını iyileştirmek ve şehri küresel bir iş merkezi olarak tanıtmak amacıyla faaliyet gösteren kuruluş) himayesinde çalışan Rum iş adamlarından oluştuğunu ve hedefinin işletmeler, yatırımcılar ve her iki ülkeden inovasyon unsurları için yapılandırılmış bir platform teşkil etmek olduğunu yazdı.

Haberde, Konsey Başkanı'nın Yannos Olimbios, Başakan Yardımcısının Andreas Stefanis ve yönetim kurulu üyelerinin Dina El Guindi, Andreas Çindos, Dimitris Zamboglu, Fivos Stefanu ve Mihalis Nikolau olduğu da kaydedildi.