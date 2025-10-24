Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Yemin Töreni için Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü toplandı.

Meclis’teki törene; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, milletvekilleri, bürokratlar, eski meclis başkanları, başbakanlar, bakanlar ve siyasiler ile Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman katıldı.

Tören için Meclis bahçesindeki bayrağa Cumhurbaşkanlığı forsu asıldı. Töreni ülkeden ve Türkiye’den çok sayıda basın mensubu izledi.

-Erhürman'ı Öztürkler karşıladı

Yemin töreni için Meclis’e gelen Erhürman’ı Meclis Başkanı Ziya Öztürkler karşıladı. Meclis bahçesinde yapılan askeri törende Cumhurbaşkanı Erhürman askeri kıtayı selamladı ve 101 pare top atışı yapıldı.

Ardından saat 10.00’da Meclis Genel Kurulu, Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü toplandı.

İlk olarak, 2013 yılında CTP Lefkoşa Milletvekili seçilen ve hala milletvekili olan Tufan Erhürman’ın tercih hakkını cumhurbaşkanlığından yana kullanmasına ilişkin tezkere okundu.

Ardından, Tufan Erhürman Meclis Genel Kurulu'na girerek kürsüye çıktı ve Cumhurbaşkanı Andı’nı okudu.

KKTC Anayasası’nın 100. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Andı şu şekilde:

“Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Andın okunmasının ardından Genel Kurul salonunda İstiklal Marşı okundu. Sonrasında, Meclis oturumu kapandı.

Erhürman, yemin töreninin ardından Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarına çelenk koyacak. Erhürman bugün saat 11.30’da ise Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törenle, görevi 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan devralacak.

19 Ekim’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erhürman, yüzde 62.76 oranında oy alarak KKTC’nin 6. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Tufan Erhürman’ın Özgeçmişi

Tufan Erhürman, 1970 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1988’de Türk Maarif Koleji’nden mezun olan Tufan Erhürman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu.

1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu yıllar arasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ’de de Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi.

1999 ve 2004 yılları arasında TC Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyon’larında üye olarak görev yapan Tufan Erhürman, “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” konulu teziyle 2001 yılında hukuk doktoru oldu. 2001-2006 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006-2008 arasında YDÜ Hukuk Fakültesi’nde çalıştıktan sonra, DAÜ Hukuk Fakültesi’ne döndü. 2002-2006 ve 2010-2013 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008-2010 yılları arasında 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Müzakere Heyeti’nde görev yaptı.

Erhürman, 2013 milletvekilliği genel seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’ne girdi. 2014 yılında hukuk doçenti oldu. 2015-2016 yılları arasında CTP Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2016’da, CTP 26. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığına seçildi ve bu görevi 9 yıl sürdürdü. 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinin ardından oluşan 4lü Koalisyon Hükümeti’nde Başbakan olarak görev yaptı.

Erhürman, evli ve bir çocuk babasıdır.