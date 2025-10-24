Tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Anıt mezara çelenk koyan Cumhurbaşkanı Erhürman daha sonra Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Törende, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl ile torunu Rauf Denktaş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Sayın Kurucu Cumhurbaşkanım Rauf Raif Denktaş,

Bugün bu satırları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı olarak kaleme alırken, tarihin bizlere yüklediği büyük sorumluluğun ve taşıdığı umudun derin bilinci içerisindeyim.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi boyunca ortaya koyduğunuz kararlılık, cesaret ve bilgelik, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Siz, bir halkın onurunu, güvenliğini ve özgürlüğünü savundunuz; bizler de o mirası geleceğe taşımaya kararlıyız.

Toplumsal varlığımızın sürdürülebilirliğiyle birlikte, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alması ve çocuklarımıza barış içinde, refah dolu bir gelecek sunabilmek için tüm gücümüzle çalışacağız.

Bu hedefe, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, ayrıştırıcı değil bütünleştirici bir anlayışla, halkımızla omuz omuza yürüyerek ulaşacağımıza emin olabilirsiniz.

Kıbrıs Türk halkının huzuru, mutluluğu ve güvenliği için kararlılıkla çalışacağımızı bir kez daha vurgularken, aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erhürman, bu sabah Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen yemin töreni sonrasında, önce Atatürk Anıtı’na, daha sonra ise Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıtı’na çelenk sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erhürman 11.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda Ersin Tatar’dan törenle görevi teslim alacak.