Alithia gazetesi, vatandaşların sosyal medyada yaptığı şikayetlerle yansıyan olayla ilgili polise 3 ihbar yapıldığını kaydederek, mağdurların ise tacizi yapanların iki farklı kişi olduğunu ifade etti. Polisin yakaladığı Suriyelinin, mağdurların tasviriyle çizilen robot resimdeki şahsa benzediği belirtildi.

Gazete, söz konusu şahsın cinsel taciz olaylarına karışıp karışmadığının belirlenmesi için sorgulanacağını yazdı.

-Polise bıçaklı tehdit

Bir diğer haberde, Limasol’da 29 yaşındaki bir şahsın, rutin denetim yapan polis ekibine bıçak çektiği belirtildi.

Polislerin, bölgeden yaya olarak geçen şahsı durdurarak üzerini aramak istediğini kaydeden gazete, daha önceden mahkemeye çıkması gerekirken bunu yapmadığı için aleyhinde tutuklama emri bulunan şahsın, polisi görür görmez cebindeki bıçağı çıkardığını ve tehditler savurmaya başladığını yazdı.

Haberde, polisin şahsı etkisiz hale getirdiği ve gözaltına aldığı ifade edildi.